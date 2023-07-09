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Захарова заявила об усталости мира от дискриминации спортсменов из РФ

Представитель МИДа Захарова заявила об усталости стран от дискриминации спортсменов РФ
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Далеко не все государства поддерживают дискриминацию российских спортсменов. Об этом в субботу, 8 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада «отменить» российский спорт», — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что отсутствие атлетов из РФ негативно сказывается на коммерческой составляющей, зрелищности и репрезентативности соревнований. По ее словам, спорт является уникальным инструментом, который позволяет выстраивать и укреплять связи между отдельными людьми и целыми народами, чему ни в коем случае нельзя мешать.

Таким образом дипломат приветствовала декларацию Движения неприсоединения, подписанную в Баку. Страны — участницы движения призывают к проведению политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

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В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Эту позицию поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом еще месяц назад МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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