Англия выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу

Английская молодежная сборная возрастом до 21 года 8 июля обыграла команду Испании в финале молодежного чемпионата Европы по футболу в грузинском городе Батуми.

Англичане завершили матч со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Кертис Джонс на 45+4-й минуте.

Испания могла отыграться в конце матча, поскольку в ворота английской команды судья назначил пенальти на последних секундах добавленного времени. Вратарь Джеймс Траффорд отбил мяч, который противник отправил с 11-метровой отметки.

Ранее английская сборная побеждала в 1982 и 1984 годах, а это уже третья победа для Англии в молодежном чемпионате Европы 2023 года, в то время как Испания была чемпионом пять раз.

Еще 12 апреля сообщалось, что Великобритания подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2028. Совместная заявка была подана от Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Республики Ирландия.

Прежде, в мае 2022 года, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.