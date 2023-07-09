ВС РФ уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении
Российские подразделения успешно отразили атаку 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении. Об этом в воскресенье, 9 июля, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.
«В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника», — добавил он.
Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении благодаря активной работе авиации и артиллерии Центральной группировки войск удалось предотвратить наступление неприятеля в районе села Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
7 июля стало известно, что на сватовское направление приедут несколько машин с противодронными ружьями, квадрокоптерами, прицелами, приборами ночного видения, генераторами и прочим необходимым оборудованием. Его направят в 10 подразделений. Отправку курировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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