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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Соломоновых островов

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Фото: Global Look Press/Gao Jianjun
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Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Соломоновых островов. Об этом 9 июля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр находился в 114 км к северо-западу от города Гизо с населением около 6,1 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 км.

О пострадавших и разрушениях информации не было.

Угроза цунами не объявлялась.

Накануне у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 87 км к востоку от города Хэнчунь с населением порядка 31,2 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 4 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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