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В Британии допустили отказ Зеленского от территорий в случае провала ВСУ

The Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий
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Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan
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Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки РФ в случае провала наступательных операций украинской армии. Об этом в субботу, 8 июля, рассказал обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

«Если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — объяснил он.

Тисдалл добавил, что присоединение к НАТО позволило бы Украине избежать многих рисков.

Поражение Киева будет иметь серьезные последствия для многих государств, заявил журналист. По его словам, такой исход грозит, в частности, дестабилизацией в Восточной Европе и Тайваньском проливе.

Позвать и не обидеть: на Западе размышляют о том, как правильно отказать Украине
Страну не хотят видеть в составе НАТО

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком назвал отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он подчеркнул, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт.

Между тем президент США Джо Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что Вашингтон готов предоставить Зеленскому «безопасность наподобие той, которую предоставили Израилю, если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание организации на уровне государственных лидеров пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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