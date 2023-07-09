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В Финляндии оценили уровень дипломатических отношений с Россией

Политолог Ванханен предсказал ответ России в случае закрытия генконсульства в Финляндии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Кризис дипломатических отношений Финляндии и России дает Хельсинки повод задуматься о закрытии российского консульства на Аландских островах. Соответствующее заявление 8 июля сделал финский политолог Хенри Ванханен.

По его словам, в будущем ситуация может стать нежелательной для финской стороны. В частности, в ответ на закрытие генконсульства страны в Санкт-Петербурге Хельсинки может применить аналогичную меру по отношению к генконсульству России в городе Турку, сообщает Ilta-Sanomat.

Однако Ванханен отметил, что в случае закрытия российских консульств в Финляндии Москва также может осуществить ответные действия, подчеркнув, что российские власти оставят последнее слово за собой.

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6 июля МИД РФ объявил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

Позднее в этот день финский президент Саули Ниинистё заявил, что страна может закрыть генеральное консульство России в Турку в ответ на закрытие своего генерального консульства в Санкт-Петербурге.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

6 июня финский МИД написал в своем Twitter о вызове временного поверенного в делах РФ. Его уведомили о высылке девяти человек, работающих в посольстве России.

Ранее, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

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