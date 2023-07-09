Парламент Греции проголосовал за доверие правительству страны

Большая часть греческих депутатов заявила о доверии правительству, сформированному партией «Новая демократия» (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось вечером в субботу, 8 июля.

За доверие проголосовали все 158 депутатов правящей партии, против выступили оставшиеся 142 парламентария из оппозиции.

Правоцентристская партия «Новая демократия» одержала победу на выборах 25 июня и получила абсолютное большинство мест в парламенте — 158 из 300. На следующий день Кириакоса Мицотакиса назначили премьером и привели к присяге.

До этого, в мае, стало известно, что премьер-министр Греции, президент партии «Новая демократия» Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство, поскольку на досрочных парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства.

25 января лидер греческой оппозиционной партии «Синаспизмос» Алексис Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству Мицотакиса из-за скандала с прослушкой. 27 января парламент страны отклонил инициативу.

Греческого премьера обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами в начале ноября 2022 года.