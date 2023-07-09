Синоптики предупредили о похолодании в Москве 9 июля

Облачность с прояснениями и местами небольшой дождь ожидаются в Москве 9 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха будет варьироваться от +19 до +21 градусов.

Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 6–11 м/c, местами порывы будут усиливаться до 15 м/с.

В ночь на 10 июня температура воздуха составит +11…+12 градусов.

Атмосферное давление — 743–745 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в июле москвичей ожидают температурные скачки.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что похолодание до 16–18 градусов тепла днем прогнозируется в Москве в начале следующей недели, такой температурный фон характерен для начала июня. Резкие перемены начнутся с понедельника, 10 июля.

6 июля в погодном центре «Фобос» предупредили, что со следующей недели в московском регионе ожидается значительное похолодание, температура опустится до +17 градусов днем.

3 июля руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.