Реклама
Прямой эфир
Общество
Фонд «Дорога жизни» помог детям с ограниченными возможностями из ЛНР
Мир
В США предложили отозвать лицензию у бывшего адвоката Трампа
Мир
Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Мир
В Праге заявили о потенциальных мультимиллионных контрактах с Украиной
Мир
Глава МИД Италии назвал неблагоприятными условия для переговоров по Украине
Мир
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля
Мир
Зеленский рассмотрит петицию против проекта о статусе английского языка
Мир
В США назвали лунатизмом призывы принять Украину в НАТО
Мир
Пожарные ликвидировали открытое горение под Волгоградом
Мир
Число погибших в Бразилии из-за обрушения здания выросло до 14
Спорт
НХЛ решила прекратить действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ
Мир
Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины
Сюжет:

Синоптики предупредили о похолодании в Москве 9 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачность с прояснениями и местами небольшой дождь ожидаются в Москве 9 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха будет варьироваться от +19 до +21 градусов.

Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 6–11 м/c, местами порывы будут усиливаться до 15 м/с.

В ночь на 10 июня температура воздуха составит +11…+12 градусов.

Атмосферное давление — 743–745 мм ртутного столба.

Мокрорегион: на восток России обрушились экстремальные ливни
Каким территориям Приморья и Иркутской области грозит подтопление

Накануне главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в июле москвичей ожидают температурные скачки.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что похолодание до 16–18 градусов тепла днем прогнозируется в Москве в начале следующей недели, такой температурный фон характерен для начала июня. Резкие перемены начнутся с понедельника, 10 июля.

6 июля в погодном центре «Фобос» предупредили, что со следующей недели в московском регионе ожидается значительное похолодание, температура опустится до +17 градусов днем.

3 июля руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023