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Американский журналист объяснил ситуацию с меморандумом НХЛ и КХЛ

The Athletic Philadelphia: из-за дела Федотова может быть открыт ящик Пандоры
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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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Переход Ивана Федотова в ЦСКА может положить начало интересному разбирательству между Национальной и Континентальной хоккейными лигами (НХЛ и КХЛ). Об этом в субботу, 8 июля, заявил журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард.

В своем Twitter он написал, что наличие меморандума о взаимопонимании было выгодно в первую очередь КХЛ, но теперь организация может оказаться в проигрыше, поскольку выдержать конкуренцию с НХЛ после отмены соглашения будет тяжело.

По словам Эпплйарда, если не брать в расчет факт приостановки соглашения, КХЛ действительно нарушила его, когда одобрила контракт Федотова с ЦСКА. Он указал, что лига не предприняла попыток найти общее решение с НХЛ по спорному статусу игрока, а вместо этого воспользовалась пробелом в формулировках меморандума для оправдания своих решений.

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Ранее в этот день заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил отказ от меморандума о взаимопонимании с КХЛ.

Документ был подписан в 2010 году и с тех пор постоянно продлевался. В рамках соглашения обе организации брали на себя обязательство уважать контракты хоккеистов с собственными командами и не допускать перехода игроков с действующими соглашениями из одной лиги в другую.

При этом 8 июля стало известно, что КХЛ признала легитимным переход Ивана Федотова в ЦСКА. Данное решение объяснялось тем, что формально у хоккеиста уже не было контракта с клубом НХЛ в том виде, который предполагается меморандумом.

Прежде у Федотова действовало однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023, однако в это время вратарь проходил службу в армии, в связи с чем контракт был поставлен на паузу и мог продолжить действие на следующий год.

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