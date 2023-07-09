В Дели в результате сильных осадков погиб человек

Один человек погиб, 15 зданий разрушены в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели. Об этом в субботу, 8 июля, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.

«После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб», — говорится в материале телеканала.

По данным метеорологов, 8 июля выпало самое большое однодневное количество осадков за последние 20 лет. При этом дожди будут продолжаться еще 2–3 дня.

Как отметил NDTV, местные жители столкнулись с проблемами из-за затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Телеканал приводит слова очевидца о том, что «всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации».

Ранее, 5 июля, за сутки в Индии от ударов молнии и несчастных случаев, связанных с дождем, погибли 12 человек и еще четверо получили ранения. По информации All India Radio, максимальное количество жертв зафиксировано, когда люди работали на полях во время дождей.