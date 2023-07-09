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Пушков раскритиковал визит министра финансов США в Китай

Пушков подверг критике угодливость министра финансов США во время визита в Китай
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Фото: REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool
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Министр финансов США Джанет Йеллен проявила невероятную угодливость во время визита в КНР. Соответствующее заявление 9 июля сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил статью New York Post, в которой обратили внимание на большое количество неловких поклонов Йеллен своему китайскому коллеге, многие их которых он оставил без ответной реакции.

Пушков предположил, что данные действия были вызваны желанием американской стороны получить что-то необходимое от Китая.

«Должно быть, пришло время американцам кланяться, вот глава минфина США Йелен и кланяется китайскому коллеге. Новая неуверенность США перед обнаружением набравшего вес Китая получения состояния части американских правящих кругов», — написал он в своем Telegram-канале.

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И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Накануне издание Bloomberg со ссылкой на американское ведомство сообщило, что Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине, что стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран, которые стремятся снизить напряженность в отношениях.

Глава американского минфина Йеллен прибыла в Пекин 6 июля. Визит Йеллен продлится с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретится с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не запланирована.

8 июля вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на встрече с Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

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