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Фонд «Дорога жизни» помог детям с ограниченными возможностями из ЛНР
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Фонд «Дорога жизни» помог детям с ограниченными возможностями из ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Устинов 9 июля сообщил, что фонд «Дорога жизни» и общественная организация «Путь добра» помогают детям с ограниченными возможностями с новых территорий России.

Отмечается, что за неделю к специалистам за медицинской помощью обратились 25–30 человек, в месяц эта цифра достигает 100 человек. Также за помощью обращаются люди с освобожденных территорий, которые приходят как за материальной или хозяйственной помощью, так и на консультации.

«Сегодня тоже на приеме был мальчик с освобожденной территории. Там тоже нет врачей в достаточном количестве, они все уехали. Ну, к сожалению, они и здесь не смогли попасть на прием», — рассказала председатель общественной организации «Путь добра» Лилия Ильина.

По ее словам, в настоящий момент об организациях всё больше узнают из-за сарафанного радио.

«Первый отклик пошел именно от людей, которые уже побывали на приеме и увидели колоссальный результат. Когда ребенку было назначено лечение и мама приобрела препараты и видит, что он действует именно на детей, особенно когда это аутические расстройства. Потому что, скажем так, манера поведения меняется. Я думаю, что качество жизни не только ребенка, но и мамы тоже улучшается», — поделилась Ильина.

Она рассказала, что всё больше мам с детьми с ограниченными возможностями посещают мероприятия организации «Путь добра», хотя раньше ребенка могло всё раздражать до такой степени, что он не хотел общества.

«У нас девочка Вера есть. Вот она, когда в первый раз пришла, стояла в стороне, за маму держалась или убегала. Сейчас она, ну просто она у нас танцует, выступает, Вера у нас изменилась вообще на глазах, хотя сказали, что она в социуме не сможет находиться», — подчеркнула Ильина.

В свою очередь замруководителя фонда «Дорога жизни» Екатерина Панькова сообщила, что организация оказывает комплексную помощь и поддержку социальным учреждениям на всей территории России.

«Мы помогаем детям, оставшимся без попечения родителей, и детям в трудной жизненной ситуации. Это медицинская помощь, потому что зачастую учреждения региональные находятся в абсолютном отдалении от федеральных центров, и поэтому помощь медицинская им очень необходима. Мы начали работать с Луганской Народной Республикой еще с 2022 года», — сказала она.

Фонд оказывает помощь и поддержку социальным учреждениям на присоединенных территориях. При этом на места выезжают профильные специалисты из медицинских федеральных центров. Поэтому «Дорога жизни» выезжает на новые территории с большой бригадой медиков и собственным оборудованием.

Таким образом «Путь добра» и «Дорога жизни» активно участвуют в помощи детям с ограниченными возможностями, которые проживают на новых территориях России.

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