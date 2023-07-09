В США предложили отозвать лицензию у бывшего адвоката Трампа

Дисциплинарная комиссия округа Колумбия пришла к выводу о необходимости лишить Руди Джулиани, бывшего защитника Дональда Трампа, адвокатской лицензии. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила газета Politico.

Члены комиссии отметили, что Джулиани активно продвигал тезис о фальсификации президентских выборов 2020 года, не имея убедительных доказательств, что дискредитирует его как юриста.

Сам Джулиани решительно отвергает обвинения коллег и планирует оспорить их доводы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать в окружном апелляционном суде.

Как отметил Тед Гудман, представляющий интересы адвоката, весь процесс против его клиента имеет политическую подоплеку и контролируется действующей администрацией США. В глобальном смысле это часть кампании по борьбе с экс-президентом Трампом, которого хотят лишить эффективной юридической защиты, добавил Гудман.

Руди Джулиани получил повестку в суд Вашингтона в начале ноября 2022 года. Его вызвали для дачи показаний и предоставления документов федеральному жюри.

В июне 2021 года «Известия» писали об отстранении Джулиани от юридической практики. Поводом для решения стали высказывания адвоката. Юрист заявлял о фальсификации результатов выборов президента США. Суд постановил, что слова Джулиани угрожали общественным интересам.

Бывшего главу Белого дома Дональда Трампа обвиняют в причастности к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. 23 декабря 2022 года специальный комитет палаты представителей США по результатам расследования рекомендовал возбудить против Трампа четыре уголовных дела. В том числе о подстрекательстве и содействии мятежу.