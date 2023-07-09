Названы города с самыми большими скидками при продаже жилья

Средний уровень скидок при продаже вторичного жилья в России с этого года находится на уровне 4,9–5,9%. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

Уточняется, что максимальный дисконт отмечался в январе, а минимальный — в апреле.



«В крупных городах России сейчас очень большой разброс в среднем размере скидок при продаже готового жилья — от 3 до 8%. Их размер зависит от целого ряда факторов, но прежде всего от соотношения спроса и предложения на рынке недвижимости, а также динамики роста стоимости квадратного метра за последние несколько лет», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.



В прошлом месяце самый большой средний размер скидок при продаже вторичного жилья был зафиксирован в Санкт-Петербурге, где разница между первоначальной ценой предложения и конечной стоимостью продажи составила 8,2%. Это самый высокий уровень торга в Северной столице за первое полугодие 2023 года, рассказал он.



По его словам, на втором месте Москва, где средний дисконт в июне составил 6,4%, для столицы это минимальный в этом году уровень торга, в феврале и марте 2023 года он превышал 9%.



На третьем Нижний Новгород, где средний уровень скидок в июне составил — 5,6%, рекордный же отмечался в январе, когда он почти достиг 9%, добавил он. На четвертом месте Казань — 5,5%, на пятом Новосибирск — 5,2%.

Также в десятке лидеров по среднему уровню торга: Екатеринбург (5,1%), Челябинск (4,9%), Ростов-на-Дону (4,6%), Омск (4,4%) и Самара (4,3%). Самый же минимальный средний дисконт в июне зафиксирован в Перми — 3%.

«По сравнению с прошлым месяцем в половине городов-миллионников отмечается рост среднего уровня скидок, в другой, напротив, они снижаются. В целом по России дисконт тоже не отмечает стабильность и последние четыре месяца демонстрирует волнообразные колебания», — подытожил Зайцев.

Ранее, 8 июля, аналитики «Бон Тон» сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2023 года средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке ТиНАО снизилась на 2,1% и составила 226,6 тыс. рублей. В НАО самая высокая средняя цена лота наблюдается в поселении Внуковское — 12,8 млн рублей (–2,5% за полгода), самая низкая средняя цена лота в поселении Филимонковское — 7,4 млн рублей (–0,2% за полгода), рассказали аналитики.

До этого, 5 июля, эксперт рынка недвижимости, генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев рассказал «Известиям», что рынок недвижимости постепенно начинает стабилизироваться и выравниваться. По его словам, покупатели, ранее интересовавшиеся первичной недвижимостью, стали рассматривать вторичное жилье, изучая варианты с более низкими ценами.