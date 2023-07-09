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Шесть человек госпитализировали после ДТП на северо-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После столкновения грузовика и автобуса на Ленинградском шоссе в Москве в медучреждение доставили шесть человек. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил корреспондент «Известий» Сергей Деянов.

Уточняется, что остальные участники ДТП отказались от госпитализации. На месте происшествия работают оперативные службы. На данный момент для движения транспорта свободны две полосы из четырех.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось, что прибывшие на место аварии медики осмотрели 12 человек, четырех из них доставили в больницу.

ДТП произошло в районе дома 112/1 по Ленинградскому шоссе.

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