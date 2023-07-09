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В Праге заявили о потенциальных мультимиллионных контрактах с Украиной

Правительство Чехии раскрыло планы заработать миллионы долларов на восстановлении Украины
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Фото: Global Look Press/Andy Dean
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Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны рассказал о потенциальных контрактах с Киевом. Об этом он сообщил 8 июля в интервью изданию Seznam Zpravy.

Отмечается, что эти контракты обсуждались на переговорах чешских руководителей с Владимиром Зеленским во время его визита в Прагу 6–7 июля.

«В целом проекты, о которых шла речь на переговорах Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, можно оценить в миллиарды крон (сотни миллионов долларов. — Ред.)», — сказал Копечны.

Как уточнил политик, речь шла о создании совместных гражданских и военных промышленных предприятий, о проектах в ядерной энергетике с участием компании Skodа JS, в области транспорта с участием Skodа Transportation, которая «могла бы поставлять вагоны для киевского метро, это был бы крупный контракт».

Также, по словам Копечны, в рамках переговоров обсуждались модернизация железных дорог, поставки поездов, проекты по очистке воды и почвы, а также медоборудования.

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Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. По его словам, республика будет и далее активно помогать Украине во всех сферах, в том числе и оборонной.

6 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и далее может рассчитывать на поддержку со стороны республики. По его словам, предстоящий июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует поддержку Киеву, которая также будет выражена финансово в размере €500 млн, в том числе €5 млн со стороны чешского государства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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