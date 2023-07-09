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Автобус и грузовик столкнулись на северо-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие. Об этом 9 июля сообщил источник «Известий».

Прибывшие на место медики осмотрели 12 человек. Госпитализация потребовалась четырем.

По данным источника, авария произошла в районе дома 112/1 по Ленинградскому шоссе. Столкнулись Scania и автобус.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с квадроциклом в деревне Порядино под Наро-Фоминском.

Отмечается, что квадроцикл вылетел в кювет. Состояние пострадавших не уточняется.

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