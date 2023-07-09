Автобус и грузовик столкнулись на северо-западе Москвы
Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие. Об этом 9 июля сообщил источник «Известий».
Прибывшие на место медики осмотрели 12 человек. Госпитализация потребовалась четырем.
По данным источника, авария произошла в районе дома 112/1 по Ленинградскому шоссе. Столкнулись Scania и автобус.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с квадроциклом в деревне Порядино под Наро-Фоминском.
Отмечается, что квадроцикл вылетел в кювет. Состояние пострадавших не уточняется.