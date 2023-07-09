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Сюжет:

Глава МИД Италии назвал неблагоприятными условия для переговоров по Украине

Глава МИДа Таяни: Италия работает над созданием пространства для диалога по Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что не видит благоприятных условий для начала переговоров по Украине. Об этом 8 июля он сообщил агентству ANSA.

«Мы работаем над созданием пространства для диалога. Мы должны быть честными. На данном этапе условия для переговоров не являются благоприятными», — приводит его слова издание.

Правительство Италии выразило поддержку украинским властям в создании «условий для переговоров на пути к глобальному, справедливому и прочному миру».

«Мы поддерживаем «формулу мира» (украинского. — Ред.) президента Владимира Зеленского», — отметил он.

Таяни добавил, что боевые действия на Украине оказывают сильное влияние на международную энергетическую и продовольственную безопасность.

«Италия не воюет с русским народом», — подчеркнул министр, отметив наличие большого экономического партнерства между российским и итальянским государствами до украинского конфликта.

Помимо этого он «настоятельно призывал Китай сыграть конструктивную роль» в прекращении конфликта.

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Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Ранее в этот день, 7 июля, президент США Джо Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что США готовы предоставить Зеленскому «безопасность наподобие той, которую предоставили Израилю, если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

До этого, 6 июля, французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен в интервью изданию Stratpol заявил, что мир на Украине может быть достигнут только на условиях России. По его словам, для этого Запад должен принять требования России, которые напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности страны.

Ранее, 1 июля, Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

При этом 23 мая сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий. Но, по словам Цекова, решение Зеленского на этот шаг будет означать лишение западной поддержки.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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