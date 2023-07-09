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Зеленский рассмотрит петицию против проекта о статусе английского языка

Зеленский рассмотрит петицию против законопроекта о статусе английского языка на Украине
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Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию против законопроекта о статусе английского языка в стране.

Отмечается, что петиция набрала необходимое количество голосов на сайте офиса Владимира Зеленского для ее рассмотрения. Документ был зарегистрирован на сайте Зеленского 4 июля, а по состоянию на 8 июля петиция набрала порядка 26 тыс. голосов. Авторы призывали сохранить украинский дубляж в кинотеатрах.

«В пункте 4 статьи 9 «Английский язык в сфере культуры» отмечается: «Иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрами на украинском языке». Также отмечается, что доля фильмов, демонстрируемых на языке оригинала, в 2025 году составит 50%, в 2026-м — 75%, а с 2027-го — 100%. Просим просмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект», — говорится в тексте петиции.

По мнению авторов инициативы, отказ от дубляжа на украинском языке неизбежно приведет к значительному снижению популярности украинского языка. Они утверждают, что такая мера может нанести урон кинотеатрам страны и украинской индустрии дубляжа. Кроме того, решение о присвоении нового статуса английскому языку подтолкнет зрителей смотреть фильмы на пиратских сайтах на русском языке.

Предлагается просто увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами. При этом зритель сохраняет право выбора языка, на котором ему смотреть фильм.

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Ранее, 28 июня, Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обязательном изучении английского языка чиновниками и военными. Законопроект закрепляет статус английского как одного из языков международного общения на Украине и устанавливает категории служащих, которые обязаны его знать.

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