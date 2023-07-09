Реклама
Прямой эфир
Мир
Пожарные ликвидировали открытое горение под Волгоградом
Мир
Число погибших в Бразилии из-за обрушения здания выросло до 14
Спорт
НХЛ решила прекратить действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ
Мир
Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины
Мир
На Украине заявили о скором получении кораблей от Нидерландов
Мир
МИД Греции осудил проведение вечеринки в православной церкви в Измире
Культура
Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне
Мир
The Daily Telegraph узнала о намерении ФРГ задержать принятие Украины в НАТО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Мир
Глава минфина США провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР
Мир
Беспорядки вспыхнули на западе ФРГ во время фестиваля Эритреи
Происшествия
Аттракцион «Солнце Москвы» остановили из-за короткого замыкания

FAZ: демонстранты в немецком Гисене ранили 22 правоохранителя, арестовано 60 человек

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В немецком городе Гисен на фестивале Эритреи произошли массовые столкновения участников мероприятия с полицейскими, в результате которых травмы получили 22 сотрудника правоохранительных органов. Об этом 8 июля сообщает издание Tagesschau со ссылкой на местных властей.

На опубликованных в Сети кадрах показано, что участники фестивали забрасывают правоохранителей бутылками, камнями и дымовыми шашками, а те в попытках сдержать напор применяют дубинки.

На данный момент в разных районах Гисена задержали около 60 человек. Полиция ведет наблюдение за развитием ситуации и реагирует на вспышки агрессии. Для сдерживания нарушителей общественного порядка местные власти запросили подкрепление из соседних городов.

Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки
И чего опасается руководство Пятой республики

Ранее, с 27 июня по 5 июля, масштабные протесты и демонстрации проходили во Франции. Они начались после того, как 17-летний подросток был застрелен в Нантере. По версии правоохранителей, юноша отказался выполнять предъявленные ему требования. В отношении стрелявшего полицейского ведется расследование.

За шесть дней беспорядков сотрудники французской полиции задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023