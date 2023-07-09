FAZ: демонстранты в немецком Гисене ранили 22 правоохранителя, арестовано 60 человек

В немецком городе Гисен на фестивале Эритреи произошли массовые столкновения участников мероприятия с полицейскими, в результате которых травмы получили 22 сотрудника правоохранительных органов. Об этом 8 июля сообщает издание Tagesschau со ссылкой на местных властей.

На опубликованных в Сети кадрах показано, что участники фестивали забрасывают правоохранителей бутылками, камнями и дымовыми шашками, а те в попытках сдержать напор применяют дубинки.

На данный момент в разных районах Гисена задержали около 60 человек. Полиция ведет наблюдение за развитием ситуации и реагирует на вспышки агрессии. Для сдерживания нарушителей общественного порядка местные власти запросили подкрепление из соседних городов.

Ранее, с 27 июня по 5 июля, масштабные протесты и демонстрации проходили во Франции. Они начались после того, как 17-летний подросток был застрелен в Нантере. По версии правоохранителей, юноша отказался выполнять предъявленные ему требования. В отношении стрелявшего полицейского ведется расследование.

За шесть дней беспорядков сотрудники французской полиции задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних.