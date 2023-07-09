Реклама
Прямой эфир
Мир
Пожарные ликвидировали открытое горение под Волгоградом
Мир
Число погибших в Бразилии из-за обрушения здания выросло до 14
Спорт
НХЛ решила прекратить действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ
Мир
Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины
Мир
На Украине заявили о скором получении кораблей от Нидерландов
Мир
МИД Греции осудил проведение вечеринки в православной церкви в Измире
Культура
Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне
Мир
The Daily Telegraph узнала о намерении ФРГ задержать принятие Украины в НАТО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Мир
Глава минфина США провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР
Мир
Беспорядки вспыхнули на западе ФРГ во время фестиваля Эритреи
Происшествия
Аттракцион «Солнце Москвы» остановили из-за короткого замыкания

НХЛ решила прекратить действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ

В НХЛ заявили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) перестал действовать. Об этом в субботу, 8 июля, сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«В настоящее время нет действующего соглашения. Это верно», — заявил он.

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ был подписан в 2010 году и с тех пор постоянно продлевался. На основании документа обе организации уважали контракты хоккеистов с собственными командами и не допускали перехода игроков с действующими соглашениями из одной лиги в другую.

Российские клубы не будут переманивать игроков из НХЛ
Российские клубы не будут переманивать игроков из НХЛ
Крупнейшие хоккейные лиги мира подписали эпохальный документ

При этом 8 июля стало известно, что КХЛ признала легитимным переход Ивана Федотова в ЦСКА. Данное решение объяснялось тем, что формально у хоккеиста уже не было контракта с клубом НХЛ в том виде, который предполагается меморандумом о взаимопонимании.

Ранее у Федотова действовало однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023, однако в это время вратарь проходил службу в армии, в связи с чем контракт был поставлен на паузу и мог продолжить действие на следующий год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023