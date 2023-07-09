НХЛ решила прекратить действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) перестал действовать. Об этом в субботу, 8 июля, сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«В настоящее время нет действующего соглашения. Это верно», — заявил он.

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ был подписан в 2010 году и с тех пор постоянно продлевался. На основании документа обе организации уважали контракты хоккеистов с собственными командами и не допускали перехода игроков с действующими соглашениями из одной лиги в другую.

При этом 8 июля стало известно, что КХЛ признала легитимным переход Ивана Федотова в ЦСКА. Данное решение объяснялось тем, что формально у хоккеиста уже не было контракта с клубом НХЛ в том виде, который предполагается меморандумом о взаимопонимании.

Ранее у Федотова действовало однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023, однако в это время вратарь проходил службу в армии, в связи с чем контракт был поставлен на паузу и мог продолжить действие на следующий год.