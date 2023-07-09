Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией. Об этом 8 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский во Львове объявил нового командующего Нацгвардией. Им стал Александр Пивненко, получивший звание Героя Украины», — говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что ранее полковник Пивненко был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Она принимала участие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). В марте 2023 года он был удостоен звания Героя Украины.

Ранее должность командующего занимал Юрий Лебедь, назначенный в январе 2022 года.

Ранее, 6 марта, Зеленский подписал приказ об увольнении нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), включая заместителя главы ведомства Александра Якушева. Одновременно с этим подписаны и указы о новых назначениях.

26 февраля Зеленский уволил Эдуарда Москалева с поста командующего операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Причина увольнения не указана.

12 февраля Зеленский уволил заместителя командующего украинской Нацгвардией Руслана Дзюбу.

26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель заявил, что кадровые перестановки в рядах украинских властей — в правительстве и администрации президента — напрямую связаны с коррупцией, которая процветает в стране.