Число погибших в Бразилии из-за обрушения здания выросло до 14

Бразильские спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего накануне в Ресифи жилого дома 14 человек, которые числились пропавшими без вести. Об этом 8 июля сообщила газета Folha de S.Paulo.

«Уже подтверждено 14 смертей в результате обрушения, произошедшего в эту пятницу, 7 июля. <…> Сведений о пропавших без вести в трагедии больше нет», — говорится в материале.

Среди погибших был пятилетний ребенок. Личности погибших не разглашаются.

Живыми из-под завалов удалось спасти трех человек, они госпитализированы. Еще четверо были найдены возле рухнувшего здания до прибытия спасательных служб с небольшими травмами.

Накануне Globo со ссылкой на спасательные службы сообщило, что четыре человека погибли после обрушения жилого дома в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии. По информации издания, инцидент произошел рано утром, в 06:07 по местному времени. Один из блоков здания полностью обрушился, в нем находилось 16 квартир. Второй блок обрушился частично, в нем были задеты восемь квартир.

Уточнялось, что в 2010 году четырехэтажное здание, известное как «здание-гроб», было признано непригодным для использования, всех жителей выселили. Однако уже через два года жильцы 12 квартир снова вернулись туда. В 2018 году была проведена новая проверка, подтвердившая необходимость запрета эксплуатации здания.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что девять человек, найденные под завалами, погибли в результате обрушившегося в египетской Александрии 13-этажного здания. Правоохранительные органы Египта смогли задержать владельца здания и четырех подрядчиков.

Об обрушении 13-этажного здания на севере Египта стало известно 26 июня. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен.