МИД Греции осудил проведение вечеринки в православной церкви в Измире

Министерство иностранных дел Греции раскритиковало факт проведения вечеринки с электронной музыкой в православной церкви Святого Вуколоса в Измире. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в субботу, 8 июля.

«Организация вечеринки представляет собой оскорбление и осквернение исторического памятника, который в прошлом был местом религиозного поклонения», — говорится в сообщении.

Греческие дипломаты призвали власти Турции с уважением относиться к культурному наследию любой конфессии и не использовать храмы в качестве площадки для светских мероприятий.

Ранее, 8 мая, стало известно, что неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище Рок-Крик при соборе Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне. По словам настоятеля, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь внутри часовни, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери.