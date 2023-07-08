Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у побережья Тайваня. Об этом 8 июля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр находился в 87 км к востоку от города Хэнчунь с населением порядка 31,2 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 5 июля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 194 км к юго-востоку от города Калама, население которого составляет порядка 143 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 132 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.