Аттракцион «Солнце Москвы» остановили из-за короткого замыкания

На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ произошло короткое замыкание. Об этом в субботу, 8 июля, сообщил источник «Известий».

После случившегося аттракцион сразу же остановили, а посетителей эвакуировали. В настоящий момент колесо не работает.

Ранее, 5 июля, две девушки получили травмы после схода с рельс кабинки аттракциона в детском парке развлечений в подмосковном Орехово-Зуево. Пострадавших госпитализировали.

Прокуратура начала проверку данного инцидента, а ГУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

24 июня сообщалось, что 13 человек эвакуировали с челябинского аттракциона «Колесо обозрения» в связи с поломкой. Спасатели использовали пожарную технику с автолестницей. Никто не пострадал.