Храм загорелся в деревне Новая Слобода в Нижегородской области

Храм в деревне Новая Слобода в Нижегородской области загорелся по всей площади. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 19:00 поступило сообщение о пожаре в здании храма в деревне Новая Слобода в Арзамасе. Происходит горение здания по всей площади», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают 25 человек и 10 единиц техники.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании склада кейтеринга на площади 1 тыс. кв. м в городе Волжском Волгоградской области. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее, 5 июля, в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе с покрышками. Он был локализован на площади 3 тыс. кв. м. Для тушения огня отправили пожарный поезд и привлекли вертолет спасателей Ка-32. Из-за распространившегося едкого дыма на улице Салова практически невозможно было дышать.