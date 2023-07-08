Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Латвии исключила вступление Украины в НАТО во время конфликта
Мир
Мельник грубо ответил депутату ФРГ из-за критики поставок кассетных бомб
Мир
В США предрекли Украине потерю Одессы по итогам саммита НАТО
Происшествия
Под Волгоградом загорелся склад кейтеринга на площади 1000 кв. м
Мир
Минэнерго Украины заявило о повреждении 50% объектов энергосистемы
Спорт
Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх
Мир
Песков заявил о ежедневных провалах ВСУ в контрнаступлении
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона
Мир
В Белорусcии заявили об использовании Литвой международных каналов для шантажа
Общество
На всей территории ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин
Мир
Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность американскими санкциями

В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве найденной в бочке девушки

В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой нашли в бочке
0
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки, тело которой нашли в бочке. Об этом 8 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. Вину в совершении убийства он признал полностью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, подозреваемый в начале июня 2023 года в ходе ссоры на почве ревности задушил свою сожительницу. Спустя несколько дней он спрятал тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес его на балкон, объясняя это тем, что в бочке удобрения. Спустя месяц мужчина переехал с квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сотрудниками полиции.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти: во рту у жертвы был кляп, руки и ноги обмотаны скотчем. За убийство разыскивают молодого человека.

Подозреваемый жил вместе с погибшей. Соседи также рассказали, что возлюбленный девушки принес бочку в дом пятью днями ранее.

СУ СКР по Новгородской области по факту инцидента возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В распоряжении «Известий» появились кадры из дома, где нашли бочку с телом девушки. Дверь квартиры опечатана.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023