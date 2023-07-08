В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве найденной в бочке девушки

В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки, тело которой нашли в бочке. Об этом 8 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. Вину в совершении убийства он признал полностью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, подозреваемый в начале июня 2023 года в ходе ссоры на почве ревности задушил свою сожительницу. Спустя несколько дней он спрятал тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес его на балкон, объясняя это тем, что в бочке удобрения. Спустя месяц мужчина переехал с квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сотрудниками полиции.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти: во рту у жертвы был кляп, руки и ноги обмотаны скотчем. За убийство разыскивают молодого человека.

Подозреваемый жил вместе с погибшей. Соседи также рассказали, что возлюбленный девушки принес бочку в дом пятью днями ранее.

СУ СКР по Новгородской области по факту инцидента возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В распоряжении «Известий» появились кадры из дома, где нашли бочку с телом девушки. Дверь квартиры опечатана.