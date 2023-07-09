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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны РФ 9 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, ефрейтор Артур Геворгян в составе батальонной тактической группы российских мотострелков выполнял задачи по ведению воздушной разведки.

Управляя малоразмерным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), военнослужащий вскрыл замаскированные взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также скопления бронетехники украинских боевиков. Оперативно передавав координаты на командный пункт, Геворгян, оставаясь в непосредственной близости от обнаруженных позиций, корректировал огонь российской артиллерии и производил объективный контроль поражения объектов ВСУ.

Благодаря данным, полученным от Геворгяна, артиллерийским огнем российских подразделений были уничтожены два минометных расчета, самоходная артиллерийская установка, гаубица Д-30 и большое количество боевиков.

Также Минобороны выделило заслуги командира огнеметного взвода старшего лейтенанта Анатолия Зуева, который в составе подразделения нес боевое дежурство на опорном пункте. Наблюдателями было выявлено передвижение по лесополосе в сторону занимаемых взводом позиций большого количества техники и пехоты ВСУ. В ходе четырехчасового боя личный состав подразделения под командованием Зуева наносил урон пехоте противника из стрелкового оружия, огнеметов и гранатометов.

При смене позиции в результате минометного обстрела боевиков, Зуев получил осколочные ранение головы, левой кисти и правой стопы. Немедленно на месте ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он продолжил вести бой и руководить личным составом до полного уничтожения наступающей группы ВСУ. Благодаря мужественным и решительным действиям старшего лейтенанта Зуева атака противника была отбита и не допущено прорыва обороны.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, рядовой Андрей Кравцов, действуя в составе гранатометного расчета, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков. Продвигаясь по заданному маршруту, военнослужащий обнаружил укрепленную позицию ВСУ, усиленную боевой машиной пехоты (БМП) и танком, о чем немедленно доложил командиру. Командиром группы было принято решение, используя эффект внезапности, уничтожить позицию.

В ходе огневого контакта с противником гранатометчик получил ранение. Рядовой Кравцов, оказав помощь раненому товарищу, не раздумывая заменил его в бою. Заняв выгодную позицию, военнослужащий прицельным выстрелом поразил танк ВСУ. Благодаря решительным действиям Кравцова противник лишился огневой поддержки бронетехники, понес потери и отступил, что позволило группе выполнить задачу и освободить населенный пункт.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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