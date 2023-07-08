Беспорядки вспыхнули на западе ФРГ во время фестиваля Эритреи

На фестивале Эритреи в немецком городе Гисен произошли массовые столкновения участников мероприятия с полицейскими, есть пострадавшие. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает издание Tagesschau.

По информации местных властей, в результате беспорядков травмы получили 22 сотрудника правоохранительных органов.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, что силовиков забрасывают бутылками, камнями и дымовыми шашками, а те, в свою очередь, применяют дубинки.

К настоящему моменту в разных районах Гисена были задержаны десятки человек. Полиция наблюдает за развитием ситуации и реагирует на вспышки агрессии. Для сдерживания нарушителей общественного порядка было запрошено подкрепление из ближайших городов.

Ранее, с 27 июня по 5 июля, масштабные протесты и демонстрации проходили во Франции. Они начались после того, как 17-летний подросток был застрелен в Нантере. По версии правоохранителей, юноша отказался выполнять предъявленные ему требования. В отношении стрелявшего полицейского ведется расследование.

За шесть дней беспорядков сотрудники французской полиции задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних.