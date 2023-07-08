Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с квадроциклом под Наро-Фоминском

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с квадроциклом в деревне Порядино под Наро-Фоминском. Об этом 8 июля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что квадроцикл вылетел в кювет. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее в этот день в Свердловской области уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипедах. Пострадавших госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга. Два мальчика получили различные переломы, у третьего ребенка — сотрясение головного мозга.