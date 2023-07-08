Мужчина пострадал при обрушении балкона жилого дома под Саратовым

В результате обрушения балкона пострадал житель Саратовской области. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на территории поселка городского типа Соколовый. В многоквартирном доме по неустановленной причине рухнула балконная конструкция на третьем этаже.

Сотрудники прокуратуры инициировали проверку на предмет добросовестного исполнения жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, 23 июня, на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге рухнул балкон дома, в котором жил писатель Сергей Довлатов. Штукатурка с нижней части постройки обвалилась на автомобиль «Лада».