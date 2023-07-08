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Мужчина пострадал при обрушении балкона жилого дома под Саратовым

В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
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В результате обрушения балкона пострадал житель Саратовской области. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на территории поселка городского типа Соколовый. В многоквартирном доме по неустановленной причине рухнула балконная конструкция на третьем этаже.

Сотрудники прокуратуры инициировали проверку на предмет добросовестного исполнения жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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