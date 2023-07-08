Волонтеры из Харьковской области помогли бабушке вернуться домой

Волонтеры и военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области помогли бабушке вернуться домой из больницы в День семьи, любви и верности 8 июля.

Женщину на инвалидном кресле доставили до машины скорой помощи, которая отвезла ее к супругу.

«Спасибо вам, что привезли мою жиночку. Нашли время, и посочувствовали нам, и помогли нам», — сказал он.

Также в этот день сотрудники ВГА выполняли гуманитарную миссию. Они вместе с активистами «Народного фронта» поздравляли жителей подконтрольной российским войскам части области с Днем семьи, любви и верности.

В конце рабочей поездки сотрудники ВГА попали под артиллерийский обстрел. Часть колонны вовремя уехала, обстрел повредил одну из машин. У двоих сотрудников осталось несколько царапин.