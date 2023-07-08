Появились кадры из дома в Великом Новгороде, где нашли бочку с телом девушки

В распоряжении «Известий» в субботу, 8 июля, появились кадры из дома в Великом Новгороде, где нашли бочку с телом 23-летней девушки.

На записи можно заметить опечатанную дверь.

СУ СКР по Новгородской области по факту инцидента возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в настоящий момент следователи совместно с правоохранителями устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее этим же днем источник «Известий» сообщил, что в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти: во рту у жертвы был кляп, руки и ноги связаны скотчем. За убийство разыскивают молодого человека.

Подозреваемый жил вместе с погибшей. Соседи также рассказали, что возлюбленный девушки принес бочку в дом пятью днями ранее.