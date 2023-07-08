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Шесть человек погибли из-за крушения бизнес-джета в Калифорнии

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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В Калифорнии разбился бизнес-джет Cessna, шесть человек погибли. Об этом 8 июля сообщил телеканал CNN.

Крушение произошло рядом с аэропортом Френч-Вэлли вблизи города Марриета.

Самолет направлялся в сторону Лас-Вегаса. После его падения начался пожар, который сжег около акра сельскохозяйственных угодий.

До этого, 2 июля, в результате крушения легкомоторного самолета в США погиб один человек, еще один получил травмы. ЧП произошло в Южной Калифорнии в городе Норт-Миртл-Бич. Самолет потерпел крушение в лесистой местности недалеко от дороги на курорт.

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