Шесть человек погибли из-за крушения бизнес-джета в Калифорнии

В Калифорнии разбился бизнес-джет Cessna, шесть человек погибли. Об этом 8 июля сообщил телеканал CNN.

Крушение произошло рядом с аэропортом Френч-Вэлли вблизи города Марриета.

Самолет направлялся в сторону Лас-Вегаса. После его падения начался пожар, который сжег около акра сельскохозяйственных угодий.

До этого, 2 июля, в результате крушения легкомоторного самолета в США погиб один человек, еще один получил травмы. ЧП произошло в Южной Калифорнии в городе Норт-Миртл-Бич. Самолет потерпел крушение в лесистой местности недалеко от дороги на курорт.