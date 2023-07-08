«Известия» показали кадры с праздника «Купалье» в Белоруссии

В Республике Беларусь состоялся праздник «Купалье». Кадры с места проведения гуляний в Александрии Шкловского района 8 июля показали «Известия».

Мероприятие посетил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

На видео люди собираются на концертной площадке, где через несколько секунд девушки в костюмах в палитре флагов России и Белоруссии исполняют песню. Зрители, пришедшие на концерт, держат в руках флаги двух государств.

Как сообщает государственное информационное агентство Белоруссии «Белта», на празднике работают также тематические площадки «Сделано в Белоруссии», «#МерчПервого», «Отель Александрия», «Коммерческое сообщество» и выставка «Малый соединитель».

Гулянья на «Купалье» в Белоруссии организовывают ежегодно. Праздник стал традиционным.

Ранее, 7 июля, верующие в России отметили Рождество Крестителя Господня Иоанна. В народе его еще коротко называют Рождество Иоанна Предтечи.