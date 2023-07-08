Мужчина убил девушку и спрятал тело в бочке в Великом Новгороде

В Великом Новгороде в бочке на балконе квартиры обнаружили тело 23-летней девушки. Об этом 8 июля рассказал источник «Известий».

«За убийство разыскивают молодого человека, с которым девушка вместе жила. Он убил возлюбленную, а труп спрятал в железной бочке, которую поставил на балконе. После преступления парень сбежал», — заявил он.

По данным источника, местные жители стали жаловаться на сильный запах, после чего вызвали полицию, которая обнаружила завернутое в полиэтилен тело. Соседи рассказали, что возлюбленный девушки принес бочку в дом пятью днями ранее.

«Тело девушки обнаружили внутри бочки. Во рту был кляп, руки и ноги связаны скотчем», — добавил источник.

Подозреваемый в убийстве мужчина находится в розыске. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его мотивы устанавливаются.

Ранее, 6 июля, в Подмосковье в лесополосе было найдено скелетированное тело. Специалисты выясняют личность погибшего и время наступления смерти, проводится судмедэкспертиза.