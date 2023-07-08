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Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Олимпийский комитет России (ОКР) не получал приглашений для участия в Азиатских играх. Об этом в субботу, 8 июля, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — указал он в сообщении в Telegram-канале.

По словам Позднякова, до начала соревнований остается совсем немного времени. В связи с этим возможность полноценной подготовки к состязаниям ставится под вопрос, как и организационные, финансовые, логистические и прочие условия поездки.

Ранее этим же днем, 8 июля, портал Insidethegames сообщил, что около 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены к Азиатским играм при условии, что они выступят в нейтральном статусе. Уточнялось, что допущенные россияне и белорусы «не получат право на медали».

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В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

Месяцем ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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