В Белорусcии заявили об использовании Литвой международных каналов для шантажа

Литва использует каналы международных сообщений для шантажа. Об этом 8 июля сообщил государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Причиной такого заявления стала остановка работы пункта пропуска Мядининкай.

За день до жалобы, 7 июля, при въезде в Литву гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран Евросоюза (ЕС). После этого литовские пограничники попытались выдворить пакистанца в Белоруссию через пункт пропуска, но он отказался покидать территорию страны и остался у литовского пограничного столба.

«В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска Мядининкай, если они не заберут иностранца на свою территорию», — говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

При этом подчеркивается, что иностранец пересек белорусскую границу по своим действительным документам.

«Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха», — подытожили в ведомстве.

Ранее в этот день Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный переход Мядининкай на белорусской границе. При этом белорусская сторона заявила, что готова осуществлять пропуск лиц и транспорта.

При этом правительство Литвы 3 июля ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. Ограничения на перевозку, в основном товаров с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами, будут действовать около года.

28 июня генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Литвы по факту нарушения международного права в отношении беженцев. Оно было направлено в следственный комитет для предварительного расследования.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.