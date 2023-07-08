Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин

Олимпийский чемпион по фехтованию 1980 года Николай Алехин скончался в возрасте 68 лет. Об этом 8 июля сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

«Сегодня ушел из жизни прославленный белорусский фехтовальщик на саблях, заслуженный мастер спорта СССР Николай Александрович Алехин. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Алехин входил в состав сборной СССР, выигравшей золото в командном турнире по сабле на Олимпийских играх 1980 года в Москве. В личном турнире он не участвовал.

Также он стал чемпионом мира 1979 года в командном турнире и серебряным призером соревнований в 1981-м.