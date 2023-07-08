Треть объема продаж автомобилей в РФ занял китайский автопром
Китайский автопром покоряет российский рынок, об этом сообщило издание Bloomberg. Китай занял производственную нишу западных компаний после их ухода. Таким образом, на долю китайских моделей авто пришлась треть объема продаж в РФ, передает телеканал «Известия». Chery, Haval и Geely стали самыми популярными марками в 2023 году, после российской Lada. Как сообщает Bloomberg, общий объем продаж автомобилей в России за первые шесть месяцев этого года вырос на 10%. В России сейчас представлено 19 китайских автомобильных брендов.
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