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Треть объема продаж автомобилей в РФ занял китайский автопром

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Китайский автопром покоряет российский рынок, об этом сообщило издание Bloomberg. Китай занял производственную нишу западных компаний после их ухода. Таким образом, на долю китайских моделей авто пришлась треть объема продаж в РФ, передает телеканал «Известия». Chery, Haval и Geely стали самыми популярными марками в 2023 году, после российской Lada. Как сообщает Bloomberg, общий объем продаж автомобилей в России за первые шесть месяцев этого года вырос на 10%. В России сейчас представлено 19 китайских автомобильных брендов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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