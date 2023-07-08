В России появится собственное производство композиционных материалов

Россия создаст композиционные материалы для атомной отрасли. Производство инновационных компонентов начинается в июле, передает телеканал «Известия». Президент поставил задачу достичь технологического суверенитета. Бюджет страны будет сосредоточен на приоритетных научных проектах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.