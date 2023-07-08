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Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию

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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области
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Причиной отравления 10 детей в Первоуральске стала интоксикация в результате употребления алкоголя, о чем в субботу, 8 июля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Об этом свидетельствуют результаты исследования продукции, которую употребили несовершеннолетние. Содержание напитков было изучено в лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

«Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» (изготовитель ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен») обнаружен незаявленный в составе краситель. Ведется разбирательство с изготовителем», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Все пострадавшие выписаны из больницы, подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.

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Об отравлении десяти подростков в Новоуральске стало известно накануне, 7 июля. Дети были госпитализированы, двое из них — в реанимацию. В биологических жидкостях пострадавших медики выявили содержание этанола в различной концентрации.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, подростки могли смешать водку, пиво и коньяк. В ведомстве также сообщили «Известиям», что была установлена личность девушки, которая купила детям 27 бутылок спиртного — ею оказалась 20-летняя жительница Екатеринбурга. Она задержана и дает признательные показания.

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