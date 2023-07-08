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Кириенко открыл форум «Истоки» и одноименный молодежный центр 

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Фото: пресс-служба Росмолодежи
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Открытие форума «Истоки» и одноименного круглогодичного молодежного центра состоялось 8 июля в городе Печоры Псковской области. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Не случайно решением президента здесь, на псковской земле, создается уже не просто летний форум и молодежный центр, а создается круглогодичный центр с этого года. На базе форума «Истоки» создается круглогодичный образовательный центр», — рассказал он на церемонии открытия.

Кириенко напомнил, что несколько круглогодичных молодежных центров уже работают. В их числе «Сенеж», «Таврида» и «Машук». «И вот четвертый участник этой большой семьи. Так что семья круглогодичных образовательных президентских центров — теперь тоже многодетная семья», — указал он.

Кириенко также напомнил о задаче, которую ставил президент России Владимир Путин — это воспитание подрастающего поколения и создание условий для самореализации.

«Ну и, конечно, для ребят очень важно иметь возможность перенимать опыт лучших наставников. Иметь опыт, осваивать какие-то новые знания. Это требует, помимо школьной системы образования, это требует дополнительную систему такого постоянного повышения квалификации, обучения, наставничества, возможность попробовать самому. И поэтому не случайно, что решениями президента возрождено общество «Знание», которое сегодня охватывает десятки миллионов ребят», — добавил Кириенко.

Историко-культурный форум «Истоки» продлится до 23 августа. Сам центр станет площадкой для патриотического воспитания молодежи. Молодые люди, семьи с детьми и активисты некоммерческих организаций будут узнавать там о культуре, истории и традициях страны.

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На осень этого года запланировано пять заездов всероссийского проекта «Истоки. Школа», которые объединят до конца текущего года свыше 500 участников.

Впервые форум был запущен в 2021 году по поручению Путина.

Ранее, 7 июля, Кириенко также выступил на закрытии образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида».

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