Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику в ходе попыток наступления в Запорожской области. Об этом 8 июля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться», — сказал он «РИА Новости».

Рогов отметил, что украинское командование осознало неудачу первоначальной стратегии, которая заключалась в широкомасштабном наступлении, так как она привела к большим потерям.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что ВСУ оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Причиной отступления украинских военнослужащих может быть ротация или перегруппировка для удара в другом направлении.

Днем ранее, 7 июля, сообщалось, что российские войска пошли в контратаку на село Пятихатки в Запорожской области. Рогов тогда указывал на необходимость отбросить ВСУ от Пятихаток, так как со своих позиций там они пытаются захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.