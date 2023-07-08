Бразильский актер Зе Селсо скончался в результате пожара в возрасте 86 лет
Культовый в Бразилии актер Хосе Селсо Мартинес Корреа, известный как Зе Селсо, скончался в результате пожара в собственном доме на 87-м году жизни. Об этом 6 июля сообщил телеканал g1.
Зе Селсо был госпитализирован 4 июля с ожогами, занимавшими 53% поверхности тела. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Другие находившиеся в квартире в момент пожара люди серьезно не пострадали.
В Сан-Паулу в связи с гибелью актера объявлен трехдневный траур.
Зе Селсо был одним из основателей театра «Офисина», оказавшего значительное влияние на культуру Бразилии. Он также снимался в кино.