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Глава ЦРУ Бернс заявил о возможностях Китая изменить мировой порядок

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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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США наблюдают вызов в стратегической конкуренции со стороны Китая, который способен изменить существующий мировой порядок. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на ежегодной лекции Фонда Дитчли в Оксфордшире, Англия, сообщила газета The Washington Post.

По его словам, Китай является единственной страной, способной изменить установленный в мире порядок. Пекин обладает всё большей экономической, военной и технологической мощью. Бернс подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин «вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао».

В мире наблюдаются более тесные и противоречивые события, чем те, с которыми он сталкивался 30 лет назад, в начале карьеры, добавил глава ЦРУ.

«Это мир, в котором Соединенные Штаты больше не являются единственным крупным игроком в геополитическом блоке, — мир, в котором человечество сталкивается как с опасностями, так и с перспективами», — отметил он.

Пекин для США является главным соперником в геополитике и разведке, сказал он, добавив, что его ведомство создало подразделение, ориентированное на Китай.

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Накануне президент США Джо Байден рассказал, что предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай зависит от западных компаний. Он уточнил, что разговор состоялся после визита Си Цзиньпина в Москву 20–22 марта, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Отношения между США и КНР осложнились из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

В связи с последним инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они несильно пострадали.

3 июля Госдеп США призвал американских граждан по возможности отказаться от визитов в Китай. Ведомство отмечает, что предупреждение обусловлено «произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риском неправомерных задержаний».

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