Volkswagen влетел в здание музея после ДТП в Ленобласти

В городе Тосно Ленинградской области автомобиль Volkswagen врезался в здание музея после ДТП. Об этом 8 июля сообщает сайт телеканала 78.ru.

В аварии участвовали две машины: отечественная Lada и Volkswagen. Столкновение произошло на перекрестке улиц Ленина и Советской.

По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате Lada въехала в Volkswagen, от чего иномарку отбросило на тротуар, а затем она врезалась в угол здания историко-краеведческого музея.

По этому факту проводится проверка.

Ранее в этот день «Известия» сообщали о гибели двух человек при столкновении автомобилей в Ленинградской области. Инцидент произошел на дороге между деревнями Жабино и Черемыкино, где столкнулись легковые автомобили Volkswagen Passat и Chery. Водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте.