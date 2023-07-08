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СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа польских политиков под Тернополем

«Страна»: ДТП с участием машины кортежа польских политиков произошло под Тернополем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Автомобиль из кортежа польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области Украины, один человек был госпитализирован. Об этом 8 июля сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», — рассказал источник.

Авария произошла на дороге Ковель – Черновцы. Ассистент польского военного атташе Вуйцика Мячеслава, управлявший одной из машин, выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоящим на обочине автомобилем, за рулем которого находился водитель.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ассистент военного атташе отказался пройти тест на освидетельствование своего состояния.

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В конце июня в Кировоградской области в ДТП погибли три несовершеннолетние девушки, еще двое несовершеннолетних получили травмы. За рулем автомобиля Mercedes-Benz, опрокинувшегося в кювет, находился нетрезвый сержант полиции.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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