СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа польских политиков под Тернополем
Автомобиль из кортежа польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области Украины, один человек был госпитализирован. Об этом 8 июля сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», — рассказал источник.
Авария произошла на дороге Ковель – Черновцы. Ассистент польского военного атташе Вуйцика Мячеслава, управлявший одной из машин, выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоящим на обочине автомобилем, за рулем которого находился водитель.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ассистент военного атташе отказался пройти тест на освидетельствование своего состояния.
В конце июня в Кировоградской области в ДТП погибли три несовершеннолетние девушки, еще двое несовершеннолетних получили травмы. За рулем автомобиля Mercedes-Benz, опрокинувшегося в кювет, находился нетрезвый сержант полиции.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.