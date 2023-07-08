Памятник Герою России Нурбагандову откроют в Махачкале

Памятник Герою России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову, убитому 10 июля 2016 года недалеко от села Сергокала, откроют в столице Дагестана Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Памятник установят на улице Абубакарова.

«Монумент герою появится по улице Абубакарова в Махачкале спустя ровно семь лет со дня подвига отважного полицейского», — уточнили в администрации Дагестана.

В 2018 году Верховный суд ужесточил приговор Артуру Бекболатову, который участвовал в жестокой расправе над сотрудником правоохранительных органов Магомедом Нурбагандовым. Ему было назначено наказание в виде пожизненного заключения в исправительной колонии строгого режима.

В октябре 2017 года Бекболатов был приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

Нурбагандова убили во время отдыха с друзьями недалеко от села Сергокала. Один из боевиков направил пистолет на полицейского и потребовал от него сделать видеообращение, в котором он должен был призвать своих близких уйти из правоохранительных органов.

Вместо этого Нурбагандов сказал: «Работайте, братья», — после чего был застрелен. Бекболатов снимал казнь полицейского на видео.

7 сентября 2016 года в ходе спецоперации в Махачкале и Избербаше были ликвидированы двое боевиков, причастных к убийству. Еще двое бандитов были задержаны в Избербаше 9 сентября.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России.